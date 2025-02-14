動力傘偏離終點 男飛行員墜江亡

44歲死者胡偉兵是一名工程師，在西藏自治區拉薩市上班。他的妻子表示，丈夫持有中國航協ASFC註冊飛行員證件，過去5至6年均未發生任何事故，是首次在中江縣飛行。她指丈夫飛行前曾驅散周圍人群，起飛時可能受到干擾，導致偏離降落地點，最終落入水中。