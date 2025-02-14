動力傘偏離終點 男飛行員墜江亡
【本報綜合報道】一名男飛行員周一下午在四川省中江縣龍台鎮青竹村操控動力傘時落入江中，經搶救後證實身亡。內媒周二報道，死者妻子正尋找目擊者提供全程影片，警方已介入調查。
44歲死者胡偉兵是一名工程師，在西藏自治區拉薩市上班。他的妻子表示，丈夫持有中國航協ASFC註冊飛行員證件，過去5至6年均未發生任何事故，是首次在中江縣飛行。她指丈夫飛行前曾驅散周圍人群，起飛時可能受到干擾，導致偏離降落地點，最終落入水中。
疑起飛時受干擾
內媒指出，胡偉兵駕駛動力傘屬其中一種「低慢小」航空器。根據有關法律法規，「低慢小」航空器企業及愛好者需持居民身份證、企業營業執照（企業）、飛行資質證明、航空器相關證書及航空器圖片等，填寫並打印相關表格，前往轄區派出所報備。
經前往龍台鎮派出所了解，內媒記者暫未發現胡偉兵報備訊息。由於事發地位於南華鎮與東北鎮交界處，記者分別聯繫東北鎮及南華鎮黨委政府，其中東北鎮稱起飛點不在當地，未接到飛行報備，南華鎮工作人員則表示不太清楚具體情況。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：