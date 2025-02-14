向困崖女客送暖包 墜無人機男子獲賠

來自內蒙古呼倫貝爾市、主要從事戶外領隊工作的牛立群一行人上周日在阿爾山國家森林公園遊玩時巧遇一對自駕遊母子揮手，經溝通後得知女方無人機墜落山上。由於附近均是山崖陡峭，他稱要找專人尋回，女遊客卻遺下孩子執意上山。

約20分鐘後，牛立群等人前往服務區吃飯，臨走前曾叮囑女遊客的孩子留在車上等待，切勿亂跑。當到達服務區後，他發現母子兩人遲遲未到，於是返回現場察看。

嚴寒下女事主雙腿失知覺 當到場後，牛立群發現女遊客受困山崖，於是透過手機聯絡，原來對方已撥打救援電話，不過雙腿已被凍得失去知覺。由於害怕女遊客會在救援人員趕到前失溫，他決定把暖包綁在自家超過兩萬元人民幣（約2.14萬港元）無人機上，再操控它飛去女方位置。

當地文旅局表彰見義勇為 女遊客最終獲救，不過出現凍傷，亦受到驚嚇，幸目前無恙。縱使無人機在返回過程中遇上大風墜落，牛立群仍無後悔，「好在暖寶寶（暖包）送到了」。上述事件曝光後，他上周一接獲當地文旅局通知願意承擔無人機損失，而無人機品牌亦給出優惠方案。

阿爾山市文旅局相關負責人周二解釋，當局有一個應急機制，如遊客在當地受傷或受損，可先行給予一些保險上保障。該負責人補充，阿爾山市周五將召開阿爾山市旅遊發展年度大會，牛立群將被評為「風尚人物」，以示表彰。本報綜合報道