市議員涉詐領72萬 被聲請羈押禁見

【本報綜合報道】台灣民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以親友充當人頭助理，詐領助理費用案，調查人員昨天凌晨將陳怡君及其服務處主任張惠霖移送士林地檢署覆訊，以涉犯重罪、有勾串之虞為由向法院聲請羈押禁見。陳怡君否認相關指控，並指自己清白。

疑以親友充當人頭助理 陳怡君涉嫌自2019年起，利用陳姓胞弟、洪姓弟婦、張姓辦公室女主任胞姊、前員工賀姓男子等4名親友，輪流充當人頭助理，詐領助理費金額估計約新台幣300多萬元（新台幣‧下同，約72萬港元）。檢調追查發現，陳怡君涉嫌指示張姓辦公室女主任、楊姓議會研究室女主任，協助處理造數、提領薪水、保管人頭助理存摺等私人事務，涉嫌違反貪污治罪條例的利用職務機會榨取財物罪。

至於案中另外5名被告，陳怡君的胞弟陳衞德及其妻子准以1萬元（約2,400港元）交保，賀姓前員工以50萬元（約12萬港元）交保，張惠霖的胞姊以30萬元（約7萬港元）交保，楊姓研究室主任則以24萬元（約5.8萬港元）交保。