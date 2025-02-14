前副市長涉貪 起訴47關聯罪犯

【本報綜合報道】黑龍江省雞西市前副市長李傳良貪腐案涉額逾31億元（人民幣‧下同，約33.6億港元），為內地涉案金額最大的職務犯罪適用違法所得沒收程序案件。最高人民檢察院檢察委員會委員、職務犯罪檢察廳廳長張曉津周三公布，近年來，檢察機關共起訴李傳良案關聯犯罪37宗、47人，挽回經濟損失3億多元（約3.25億港元）。李傳良受查前已於2018年外逃。