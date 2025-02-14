緬甸園區萬名華人 擬移交泰國送返鄉

將受盤問審查背景 非電騙成員可離境 泰國政府上周起向緬甸邊境地區實行斷電斷網後，緬甸克倫民族軍周三向泰方移交261名被迫到當地從事電騙的外國人，準備移交另外約7,000人。泰國官員預期，大量受困電騙園區受害人將陸續送泰，包括約一萬名中國人。鑑於治安疑慮，日本已取代泰國，成為內地遊客本年農曆新年假期首選目的地。

泰稱無力照顧 不欲設難民營 泰國官員透露，緬方移交外國人將接受盤問及背景審查，若證實並非電騙成員，可獲安排送返原居地。副總理兼國防部長威查亞猜承認，該國無能力照顧大量從電騙園區獲釋受害人，亦無意為他們設立難民營，將在完成背景審查後聯絡受害人所屬國領事館，安排遣返事宜。至於此前擄騙中國演員王星到緬甸妙瓦底犯罪團夥頭目已全部落網，各人將被依法處置。

中國最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅昨天受訪時披露，全國檢察機關2024年1月至11月起訴電訊網絡詐騙犯罪6.7萬多人，同比上升58.5%。

截至去年11月，各地已依法及時批捕集中遣返涉詐人員4萬多人，起訴2.9萬多人，依法對「緬北明家（果敢四大家族之一）跨境犯罪集團案」提起公訴。

日本取代泰 成內地出遊首選 農曆新年假期期間，內地出境旅遊人數較去年同期成長30%，其中赴日旅遊人數超越馬來西亞、新加坡、南韓及泰國。受機票價格下降影響，中國遊客出境旅遊激增，每間航空公司在農曆新年期間有1,888班國際航班，比去年同期增加24.6%，其中中國東航日本航線航班增加54%，客運量較去年同期成長71.2%。

日本旅遊公司指出，儘管內地出境旅遊人數難以恢復到2019年爆發新冠疫情之前水平，不過赴日旅遊佔比已超過疫情前水平，再加上簽證放寬等原因，預計今年赴日旅遊的內地遊客數量將增加33%，達到約930萬人次。本報綜合報道

受害人帶着行李離開。 泰國副總理威查亞猜 泰方接收受害人。 日本成為內地人於農曆新年假期間首選的旅遊地區。 大量中國人被困緬甸邊境KK園區。