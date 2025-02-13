美國對歐揮稅棒 中國成為新靠山

就美國總統特朗普擬向歐盟加徵關稅，歐盟27國領導人日前在布魯塞爾召開非正式會議，會後表示歐盟會集體強而有力回應。波蘭總理圖斯克則指出，美國在俄烏戰爭及中國崛起之下搞貿易戰，是嚴重錯誤。

然而，特朗普仍於周一簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁加徵25%關稅，新稅率將於3月12日起生效。歐盟委員會主席萊恩回應指，歐盟不會對美國的不合理關稅措施置之不理，警告將引發歐盟27國更強硬的反制措施。法國總統馬克龍則表示，歐盟不應是美國首要關注點，而是中國，美方應採取更具戰略性的貿易關係方針，集中解決首要問題。有內部消息傳出，歐盟針對特朗普揮舞關稅大棒，已開始加強與中國的經貿合作。

特朗普搞亂全球經濟 事實上，在拜登執政時期，美國已向歐盟施壓，要與中國脫鈎，歐盟迫不得已，陽奉陰違地跟隨拜登政府對中國電動車徵收關稅，但沒有跟隨美國向鋰電池產品徵稅，只是口頭上聲稱對華要「去風險」，雷聲大雨點小。如今特朗普因為2024年對歐盟有1,560億歐元貿易逆差，威脅要實施徵稅，是進一步逼其就範，歐盟最受打擊的會是對美汽車及藥品出口。

雖然自2020年以來，中國在商品方面，已經以5,860億歐元，超過美國的5,550億歐元，一直成為歐洲最大貿易夥伴，但若連同服務及投資，2020年美國仍以逾萬億歐元，高於第二位的英國及第三位的中國，成為歐洲最大貿易夥伴。而美國每年從歐盟收取大量專利費，若算在一起，美國對歐是有經濟交易的順差。所以，特朗普聲稱美國對歐盟有3,000億美元貿易逆差，其實是非常不靠譜，但從中亦可看到美國對歐洲經濟的重要性。

由於特朗普以徵稅威脅搞亂全球經濟，歐盟只能隨同其他國家尋找穩定的經濟發展，而中國就成為最具吸引力的合作夥伴。過去對中國相當有敵意的萊恩，最近大改口風，在一次與歐盟成員國大使的聚會中，討論中國與歐盟建交50年的發展，她聲稱要建設性地建立經濟合作關係，並為雙方的共同利益尋求好的發展方向，更要與中國進一步加大雙方的貿易和投資。

歐洲一些政經學者指出，隨着特朗普不斷興風作浪，如今只有中國是歐盟的穩固靠山，特別是可以藉此減少對美國的投資和依賴，大大降低風險。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻