華載人月球車 命名「探索」

【本報綜合報道】中國載人航天工程辦公室去年公開徵集載人月球探測任務的載人月球車和登月服命名，辦公室昨日宣布載人月球車命名為「探索」，登月服命名為「望宇」。望宇登月服和探索載人月球車目前已全面進入初樣研製階段，各項工作進展順利。

辦公室指，徵集命名活動在全社會引起廣泛關注和熱情參與，共收到來自航天、科技、文化傳播等領域的組織機構與社會各界人士的9,000多份投稿。「望宇」寓意遙望宇宙、探索未知，與執行空間站飛行任務的「飛天」艙外服相呼應。「探索」則寓意對未知世界的探索實踐，鮮明體現月球車將助力中國人探索月球奧秘的核心使命與應用價值。

長征八號甲火箭首飛 另外，長征八號甲運載火箭前日下午5時30分在海南文昌航天發射場發射升空，搭載衞星互聯網低軌02組衞星順利進入預定軌道。本次是長征八號甲火箭首次飛行，該型火箭針對未來中低軌道巨型星座組網發射需求而改進研製。本次任務也是通用氫氧末級模塊首次飛行，按照規劃，未來中國中高軌運載火箭主要構型均採用氫氧末級。