公務郵袋助友寄名錶 星洲外交部司長判囚

【本報綜合報道】新加坡外交部司長胡鑫權挪用公務郵袋，協助中國籍的女友人私寄21隻名錶等物品到新加坡，東窗事發後向當局謊稱物品屬於其父。他罪成判囚一周之後提出上訴，周一被法官駁回後，即日入獄服刑。

謊稱物品屬其父

據當地傳媒報道，現年46歲的胡鑫權前年1月12日找上駐北京一名外交部同事，謊稱其中國外交官朋友的父母要拿東西給他，希望同事幫忙用外交郵袋寄回新加坡，實際上是私下幫助並非外交官的中國籍女友人姜思（譯音），運送上述名錶、一隻戒指和7本兒童書，安檢時被揭發。他同月19日發電郵給副常任秘書，謊稱手錶是父親的，貪污調查局介入調查，他最終改口承認罪行。