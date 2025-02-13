拒嚴管AI開發前景 美英未簽峰會聲明

萬斯捍衞「優先」立場 華冀成果共同分享 法國巴黎周一起一連兩日舉行人工智能（AI）行動峰會，會議周二閉幕時，法國、中國、印度等61個簽署方共同發布《關於發展包容、可持續的人工智能造福人類與地球的聲明》，但美國和英國拒簽。美國副總統萬斯在會上要求歐盟勿過度監管AI產業，又暗示中國勿利用AI科技進一步鞏固權力。

上述聲明承諾採取「開放」、「包容」和「道德」的方式，發展AI技術。法國總統馬克龍和印度總理莫迪呼籲共同努力創建監管體系以及標準，來維護共同價值、應對風險和建立互信。英國政府發表簡短聲明回應指，出於對國家安全和全球治理的擔憂，英國未能簽署該聲明。

暗示華勿借AI鞏固權力 萬斯則在峰會演說中捍衞美國立場，表明將保持美國在AI產業上的領導地位；並警告過度監管AI，恐將扼殺由美國主導、正蓬勃發展的產業。他又暗批中國，稱數個「獨裁政權」尋求利用AI加強控制海內外公民，試圖滲透和奪取合作國家的資訊基礎設施，故不願與其合作。他說：「我們堅信人工智能必須不受意識形態偏見的影響，而美國的人工智能不會被用作獨裁政權審查的工具。」

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清致詞時指，中國以高度負責的態度參與AI全球治理，面對AI發展的機遇和挑戰，國際社會應攜手倡導智慧向善，深化創新合作，強化包容普惠，完善全球治理。他又指，中國願在AI領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同構建人類命運共同體，歡迎各方來華出席上海2025世界人工智能大會。

在北京，外交部發言人郭嘉昆周三強調，中方積極擁抱智能變革，積極推動人工智能普惠發展，幫助發展中國家加強能力建設，同時反對以意識形態劃線，反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法。本報綜合報道