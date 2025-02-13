德列車撞貨車 1死25傷

德國第二大城市漢堡一列載有約300名乘客的列車，周二與貨車相撞，造成至少1人死亡、25人受傷。當地警方表示，涉事列車從漢堡出發前往慕尼黑，但在抵達不來梅前發生事故；34歲涉事貨車司機被帶走，並接受盤問以及酒精、毒品檢測，事故具體起因正在調查中。（綜合報道）