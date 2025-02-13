瑞士漢持刀在日JR鬧事

日本警方周二接報稱，一名瑞士籍男子在京都府南部精華町JR片町線（學研都市線）祝園站持刀鬧事，警方到場後當場逮捕他，他當時額頭流血，無生命危險，現場亦無其他人受傷。西日本旅客鐵道公司（JR西日本）表示，事件造成片町線部分區間共5班列車停駛或延誤，約150名乘客受影響。（綜合報道）