客機抵印尼 108人行李遺廣州

【本報綜合報道】有內地網民周一表示，自己當日乘坐從廣東省廣州市飛往印尼雅加達的航班，落地時卻被告知包括自己在內，共108名乘客的行李被遺留在廣州。該航班代理航空公司南方航空回應內媒指，該航班乘客行李未隨運是因飛機載量不夠，周二已安排航班載運滯留行李。

航空公司指客機載量不夠 張先生於周一2時許乘坐印尼翎亞航空8B0861次航班，從廣州白雲機場起飛，5小時後抵達雅加達蘇加諾哈達國際機場，惟落機等待領取行李時，僅少數乘客拿到行李。張先生和同行人員等了兩、三小時，才有機場工作人員告知仍有108名乘客的託運行李還在廣州白雲機場，將在周二隨另一航班運來，乘客可選擇到機場領取或郵寄。若是轉乘旅客，行李會隨轉乘航班運至目的地機場。

張先生稱他是商務簽證，此行是到雅加達談業務，如今因行李箱沒到而無法展開業務洽談，影響工作安排，訂好的返程機票也需改簽。翎亞航空客服熱線工作人員表示有關情況沒有相關賠償政策，乘客後續可與機場方溝通，「看他們會不會有甚麼特殊處理方式」。