美總統晤約旦國王 促接收加薩巴人

【本報綜合報道】美國總統特朗普周二在白宮與到訪的約旦國王阿卜杜拉二世會談，重申美國接管加薩的計劃，敦促對方接收巴勒斯坦難民。阿卜杜拉二世重申，約旦堅決反對巴人在加薩和西岸流離失所，亦反對重新安置加薩居民。

特朗普表示，他不會改變遷移加薩地帶居民的想法，將這片飽受戰爭摧殘的土地改造成他所稱的「中東里維埃拉」（Riviera of the Middle East）。他認為其計劃將為該地區帶來和平，稱：「我們會接受它，會保留它，會珍惜它。我們最終會讓它運轉起來，為中東人民創造大量就業機會。」但他表示，即使約旦和埃及不同意大增接收加薩難民人數，也不會停止向兩國提供援助。

阿卜杜拉二世倡替代方案 阿卜杜拉二世在記者會上，未斷然拒絕特朗普的想法，但建議不要操之過急，將提出替代方案。他其後在社交平台發文指，與特朗普周二討論兩國間的夥伴關係，並重申重建加薩而不迫使巴人流離失所，是阿拉伯人的統一立場，而解決嚴峻的人道主義局勢，應該成為所有人的首要任務。