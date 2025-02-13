哈馬斯若拒釋人質 以警告將重投戰事

以色列總理內塔尼亞胡周二警告，若果巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯拒絕如期在周六中午前釋放人質，停火將會結束，以色列國防軍將恢復在加薩激烈戰鬥，直至哈馬斯最終被擊敗。哈馬斯同日回應，強調該組織致力遵守停火協議，繼續指摘以方不遵守協議，應為任何複雜情況或釋放人質延誤負責。

內塔尼亞胡周二召開安全內閣會議後發表視像聲明，除了向哈馬斯發出警告外，亦對美國總統特朗普要求哈馬斯釋放人質，以及其對加薩未來願景表示歡迎。對於內塔尼亞胡要求哈馬斯釋放「我們的人質」，與特朗普「所有人質」措詞有出入，以色列官員最初透露，內塔尼亞胡不說明具體人數是想觀察哈馬斯反應。另一官員其後改口稱，內塔尼亞胡聲明實際上呼應特朗普關於釋放人質的立場，即在周六中午前釋放所有人質。

知情人士透露，以軍領導層已敦促政府表現克制，讓第一階段停火協議徹底完成，強調絕不能切斷釋放人質的動力。他同時表明軍方擁有非常強大進攻手段，已向政府提供一切選項，如果不能讓停火重回正軌，就必須做出決定。哈馬斯周一指摘以色列違反停火協議，宣布無限期暫停原定周六釋放人質安排，哈馬斯原定當天釋放3名人質，第一階段停火仍有9名存活人質等待獲釋，而哈馬斯目前控制76名人質。

以數百示威者堵路反政府 對於停火協議中止，數百名以色列人周一至周二前往位於特拉維夫的以色列國防軍總部外抗議，部分人施放信號彈並堵塞公路。示威者手持寫有「拋棄人質是戰爭罪」的標語，指摘內塔尼亞胡出於政治考慮破壞停火協議，要求他派遣擁有全面授權的談判小組前往多哈，談判第二階段停火，以達成一次過釋放所有剩餘人質。以媒報道，目前被派往多哈的談判小組不包括高級官員。

在北京，外交部發言人郭嘉昆昨日回應記者提問時指，加薩是巴勒斯坦人的，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，中方堅定支持巴人的民族合法權利，始終認為「巴人治巴」是加薩戰後治理必須堅持的重要原則。中方反對針對加薩民眾的強制遷移，在當前形勢下，國際社會特別是大國，應為落實加薩停火協議、推動加薩人道援助和重建發揮建設性作用。本報綜合報道

以軍或恢復在加薩戰鬥。 以色列總理

內塔尼亞胡