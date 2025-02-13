尹錫悅彈劾案 法庭辯論聚焦華介選

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周二出席彈劾案庭審第7場法庭辯論，其代理律師就「中國介入南韓選舉」的說法詢問國家安保室長申源湜等證人，申源湜沒有正面回答，對之後涉華提問也避而不答。國會昨日啟動3天問政會，多個部門接受質詢，在野共同民主黨將譴責執政國民力量黨「助紂為虐」發起內亂，就戒嚴風波提出質詢。

在野黨將向執政黨提質詢 尹錫悅代理律師車基煥周二在憲法法院舉行的法庭辯論中，詢問申源湜是否知曉中國介入他國選舉、利用假新聞發起認知戰、輿論戰或網絡戰等情況，對方只回答看過相關報道，對於是否認為中國意圖介入南韓選舉，則稱不會回答以假設為前提的提問。車基煥列舉去年偷拍國家情報院等個案，申源湜則認為情報不足以下定論。中國介選的說法據稱是去年12月尹錫悅決定實施戒嚴的理由之一。

前行政安全部長李祥敏同日在法庭辯論作證，稱他在戒嚴時從未打算切斷媒體公司的水電，也未接到相關指示，又否認戒嚴時從尹錫悅或前防長金龍顯處收到或看到寫有戒嚴措施的字條。憲法法院將於周四進行第8場法庭辯論。