韓料朝援俄200門遠程炮 換核導技術

【本報綜合報道】南韓國防部周二推算，北韓向俄羅斯援助的遠程火炮超過200門，今後還可能增派援軍，援助武器和彈藥。該部門又指出，今年是北韓國防發展5年規劃的最後一年，預計其或憑藉俄方支援，致力提高核武和導彈技術水平，並推進常規武器現代化升級。

南韓國防部向國會國防委員會提交的工作報告推算，北韓向俄提供大批遠程火炮和彈藥，派遣1.1萬多名兵力。國家安保室室長申源湜去年11月首次提及北韓對俄提供遠程火炮一事，當時表示具體數量超過160門，報告由此推測北韓之後或對俄增援武器。該部門密切關注北韓可能以援俄為代價，獲得俄方尖端軍事技術。

指朝美或元首會談 先塑強勢 另在北韓領袖金正恩未回應美國總統特朗普拋出的橄欖枝下，朝媒只發布射彈、金正恩視察核設施等報道。南韓國防部認為，朝方此舉或為應對朝美首腦會談的可能性，提前營造有利於自身的對話環境。對於北韓主張南韓無人機滲透平壤，要求國際民航組織調查，南韓政府表明反對北韓在毫無根據下，利用此事將國際民航組織政治化。