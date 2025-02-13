倘達成俄烏停火談判 澤連斯基擬領土交換

游說美保護 籲自然資源投資合作 烏克蘭總統澤連斯基周二表明，若美國總統特朗普成功讓烏克蘭和俄羅斯舉行停火談判，烏方計劃向俄方提出交換領土，用烏軍佔據長達6個月的俄國庫爾斯克州領土，換取俄軍佔據的烏克蘭領土。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫翌日形容，澤連斯基的提議是無稽之談。

澤連斯基周二接受英媒訪問稱，「我們將用一塊領土換另一塊領土」，他未確定會換回哪一片領土，但強調所有領土都很重要。他已準備好與俄羅斯談判，但希望從「強勢地位」出發，又警告單靠歐洲提供安全保障並不足夠，必須有美國參與，舉例稱只有愛國者導彈才能保護烏克蘭，其他歐洲系統無法提供全面保護。

澤連斯基指烏克蘭擁有歐洲最大的鈾和鈦儲量，讓它們落入俄羅斯手中並可能與北韓、中國或伊朗分享，不符合美國利益。除了安全外，烏克蘭亦可為美國企業提供寶貴自然資源投資機會，對烏克蘭將創造就業機會，對美國企業創造利潤，他去年9月與特朗普會面時已有提及相關合作，今次烏方準備好更詳細的計劃。

烏總統本周赴德 料見萬斯 特朗普近日稱與俄羅斯總統普京通電話，澤連斯基稱特朗普接觸普京前會見烏克蘭代表團非常重要。對於美國凍結援助，他表明不會抱怨，只要軍事援助得以保留就深表感激。澤連斯基稱難以評價美國前總統拜登對俄烏戰事的影響，批評拜登最初拒絕軍事援助為俄羅斯帶來信心，但感謝對方之後提供的一切幫助。澤連斯基將於本周啟程前往德國，出席慕尼黑國家安全會議，預計將會見美國副總統萬斯。

俄前總統斥無稽之談 對於澤連斯基的言論，曾在2008年至2012年擔任俄羅斯總統的梅德韋傑夫昨日駁斥對方，稱這是無稽之談。他指出，俄羅斯已表明可以做到以實力求和平，莫斯科通過無人機和導彈襲擊證明了這一點。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周日在社交平台回應澤連斯基，形容對方發表此類言論，是為了掩蓋烏克蘭武裝部隊在庫爾斯克州災難性的現況。

俄烏戰況方面，扎波羅熱州州長巴利茨基昨日表示，埃內爾戈達爾市的一個停車場和距離扎波羅熱核電站第一座反應堆約300米的區域遭到烏克蘭無人機襲擊，防空系統正在回應，呼籲居民保持冷靜，在局勢穩定前切勿外出。本報綜合報道

澤連斯基稱只有愛國者導彈（圖）才能保護烏克蘭。 澤連斯基有意換回遭佔據的領土。圖為克里米亞。（Getty Images圖片） 烏克蘭總統 澤連斯基