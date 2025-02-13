2著名教授爆婚外情 出軌同一女

【本報綜合報道】台灣大學教授徐宏民和成功大學副校長陳鴻震近日雙雙爆出婚外情，且對象竟是同一人。兩間大學回應時均表示，事件屬於私人領域範疇，沒有評論，也不回應。

台媒揭露，陳鴻震上月16日現身台北市大安區一家餐廳時，與一名女子共進晚餐，表現親密。兩人吃完飯離開餐廳時，十指緊扣散步，最後一起回到女子的住所，直到翌日中午才一起出門用餐。報道指，該名女子姓高，在台北市電腦商業同業公會上班，雖年過40，但看起來比實際年紀輕。陳鴻震5年前與高女因業務往來認識，之後經常幽會，還會送昂貴禮物討女方歡心。高女除與陳鴻震不倫之外，還「劈腿」已婚的徐宏民，兩人去年底一起前往宜蘭約會，其後一同返回高女住所。

一人獲黃仁勳欽點設AI實驗室 徐宏民2016年曾獲晶片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳欽點成立人工智能實驗室，擔任計劃主持人；陳鴻震則是生技領域專家，曾任衞福部諮詢委員、科技部司長等要職。陳鴻震周三回應指，的確曾與高女一起吃飯，但未逾越分際，其餘均屬不實揣測。至於高女任職的台北市電腦商業同業公會表示，暫時無法針對此事回應。