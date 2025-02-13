重慶整治校園食安 鼓勵群眾舉報

【本報綜合報道】內地關注校園食品安全問題，重慶市教委周一發布消息稱，7部門近日聯合印發《市內中小學校園食品安全和膳食經費管理監督辦法》，對公辦、民辦中小學和幼稚園的校園餐專項整治。當局鼓勵知情人士積極舉報校園餐生產經營單位的重大違法行為，同時要求校園餐採購預製菜，應徵得家長同意。

採購預製菜需家長同意 當局要求教育部門應落實行業主管責任，加強管理和指導食堂建設、食品安全、膳食經費、食材採購等工作；市場監管部門應落實食品安全部門監管責任，建立群眾舉報獎勵機制。公安機關應落實刑事打擊職能，嚴厲打擊採購圍標串標、校園食品安全違法犯罪行為。紀檢監察機關需緊盯資金使用、食材採購和安全衞生等關鍵環節，嚴肅查處截留挪用營養膳食補助和學生伙食費、插手校園餐項目謀私貪腐等，引發安全風險的違紀違法行為。

多部門要求各校每月研究部署一次學校食品安全工作、每年至少展開一次制度自查，有條件的學校應實行家長陪餐制度；每學期針對師生及家長，分別展開一次食品安全及膳食經費管理滿意度評估，及時回饋整改狀況。此外，相關部門應執行最嚴的處罰問責，對採購供應劣質或不合格食材、不落實食品安全規定造成食品安全問題的，依法嚴厲追究食材供應商、具體責任單位和責任人員責任；嚴查採購環節謀私貪腐、貪污侵佔挪用膳食經費、剋扣食材供應商，導致食材品質低價格高、玩忽職守等問題。