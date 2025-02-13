提早開學江蘇重災 傳逾二千校需整改

通報指，泗陽中學高一、高二年級於上周三提前開學，學生集中返校，由此引發學生不滿。市、縣教育行政部門多次責令叫停，學校仍不整改，情節嚴重，影響很壞，現予以通報批評。當局責成泗陽中學立即整改到位，並向縣、市教育局和省教育廳作出深刻書面檢查，後續將視學校整改態度和規範執行情況作出進一步處理。通報要求當地各校引以為戒，嚴防出現提前開學、節假日違規補課等行為。

家長不甘孩子成績落後

除江蘇外，在安徽省滁州市、浙江省杭州市、河南省鄭州市、廣東省深圳市等地，也有學校被舉報提前開學。內媒報道，廣東、江蘇、福建、廣西等地不少學校已緊急調整了開學時間。有評論認為，以學生「自願」之名提前開學的現象之所以屢禁不止，一方面由於學校為提高學生成績和升學率拔苗助長，另一方面因為一些家長不甘心讓孩子「落於人後」。本報綜合報道