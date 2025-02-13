AI主播報新聞零失誤 學生受壓考研換方向

內媒分析指，相比真人主播，AI主持人有一系列顯而易見的優勢，例如精準念稿、識別文稿偏僻詞、保持普通話標準等，故未來AI主播在更多領域被應用，將是一種難以遏制的趨勢。但真人主播會否被完全替代，未必取決於未來AI技術發展，而是考驗職業主播能否展現出更多專屬於「人」的優勢。

分析又指，包括主播在內，AI在絕大多數行業代替「真人」的部分，都應該只是工具屬性，而不是「人之為人」的特有價值。如果只是從工具屬性來理解一份工作的價值，身處其中的人也完全變成了「工具人」，那麼被AI搶走「飯碗」有其必然性。自己的工作如何不被AI替代，注定是將長久困擾不少人的社會話題，過程中每個行業和職業的價值都將被重估，但本質上其實是「人」的價值重估。