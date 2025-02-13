台女控泰議員性侵 揭曾熱舞3人行

【本報綜合報道】台灣兩名女子上月到泰國清邁旅遊，其中一人疑遭泰國眾議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）性侵，法院對男方發出逮捕令。但台媒周二引述知情人士指，雙方是自願發生關係，又爆料警方勒索猜言帕宛40萬泰銖（約9.14萬港元）換取撤案，否則提告。

猜言帕宛傳擬自首 據報道，猜言帕宛曾是已遭解散的前進黨國會議員，前年11月因涉及性騷擾醜聞被開除，隨後加入小黨泰進步黨，保住國會議員席位。一名25歲台灣女遊客上月9日到警局報案，聲稱凌晨2時左右在酒吧遇見猜言帕宛並一起喝酒，對方提議送她回住宿地點，卻趁她醉酒之際侵犯。警方立案調查後認為確有此事，向清邁地方法院申請逮捕令。

知情人士透露，猜言帕宛仍在曼谷，下周四前將赴清邁自首。雖然他遭同僚施壓，要求不要濫用特權，但他不打算辭任議員。知情人士又稱，猜言帕宛和台灣女遊客發生關係是出於自願，指出房內有3人，質疑如為性侵，為何女方友人不幫忙。閉路電視拍到二人在酒吧貼身熱舞，隨後與另一女子一同離開。而事發後，警方未到現場收集證據，僅聽信女方說法。