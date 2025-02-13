台禁用DeepSeek 大陸稱反智

【本報綜合報道】台灣民進黨當局日前稱，基於資訊及通訊安全考量，公務機關和公立學校全面禁止使用深度求索（DeepSeek）人工智能（AI）模型。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三在記者會上回應時表示，民進黨當局對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，這種用「反智」來「反中」的荒誕做法，已遭島內各界反對和反感。她批評，民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，只會損害台企和民眾利益。

大陸於春節前宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊，但陸委會日前稱陸客踩線團赴台宜經旅遊「小兩會」討論後再進行，令台灣旅遊業者憂心踩線團赴台或受阻。朱鳳蓮表示，民進黨當局的消極反應、變相阻撓，如同給台灣旅遊業和民眾的熱情當頭澆了一盆冷水。她指出，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊「小兩會」有無溝通，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，必將更失人心、自食惡果。

指民進黨賣台媚美 此外，美國總統特朗普日前表示希望晶片和半導體產業回到美國，民進黨稱將提出措施，強化台美產業合作。朱鳳蓮認為，所謂應對措施不過是「賣台媚美」，只會損害台灣產業發展的根基。對於賴清德聲稱近年來大陸對台間諜案愈來愈多，對台統戰愈來愈嚴重，朱鳳蓮指摘，不斷渲染大陸「威脅」、把兩岸交流合作當成洪水猛獸，是賴清德、民進黨當局一再編造謊言、欺騙恐嚇台灣民眾、激化兩岸對立對抗的內在邏輯。