赴台悼辜振甫夫人 汪道涵子即日返陸

陸委會周二發聲明表示，關於陸方人士赴台弔唁嚴倬雲一事，基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署、海基會，專案同意陸方人員赴台弔唁，並提供必要協助。汪致重夫婦上周三撰文悼念嚴倬雲，稱其為「老媽媽」。汪致重表示，嚴倬雲歷經戰亂與和平，度過人生起伏，卻始終堅強樂觀，令人敬佩。他形容嚴倬雲的品格與精神，深深啟發後輩對社會的責任感。辜振甫1993年4月曾代表台灣海基會與時任海協會會長汪道涵在新加坡舉行「汪辜會談」，嚴倬雲亦有參與會談。

周三在北京舉行的國台辦記者會上，有記者提到，民進黨當局對汪致重等人赴台弔唁嚴倬雲提出諸多限制，包括不能接受採訪或有其他行程。國台辦發言人朱鳳蓮回應，民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂善意和言論自由都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。