美艦偕測量船過台海 特朗普上任以來首次

解放軍海空跟監警戒 斥恐致局勢轉壞 美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號（USS Ralph Johnson）和海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）於周一至昨日過航台灣海峽，是美國總統特朗普上月上任以來首次。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，昨日批評美方的行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。

這是特朗普第二度入主白宮後，首度公開有美國軍艦通過台海。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，東部戰區組織海空兵力，對上述美國軍艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。在北京，外交部發言人郭嘉昆強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是甚麼航行自由的問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。中方堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅中國的主權和安全。

台再偵獲陸41架次機艦 台灣防務部門公布周一到周二清晨，共偵獲解放軍32架次軍機、9艘軍艦持續在台海周邊活動，日本也發現解放軍運9反潛機東出太平洋活動。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析認為，可能是解放軍艦艇編隊出海展開年度演訓。

陸媒昨日報道，從除夕到元宵節，東部戰區一線部隊始終堅守戰位，時刻保持待戰狀態，多次出動海空兵力在台灣周邊執行戰備警巡和訓練任務。在台灣周邊海域執行戰備警巡任務的海軍導彈護衞艦淮北號，在當日元宵節組織一場實兵對抗演練，艦艇各戰位依令而動，迅速進入戰鬥狀態，期間向台軍巡防艦宜陽號喊話，稱元宵節是兩岸中國人的傳統節日，「祝你們和你們的家人元宵節快樂，順風順水攏吉利，團團圓圓無代志」。

南部戰區指菲侵權 另一方面，南部戰區新聞發言人田軍里表示，解放軍南部戰區昨日在南海海域例行巡航。他指菲律賓近期多次拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，企圖通過軍事挑釁和輿論鼓譟，掩蓋其非法侵犯中國海洋權益、蓄意破壞南海和平穩定的事實。中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史依據和法理依據，不容置喙和侵犯。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衞國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。本報綜合報道