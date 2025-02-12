華研品質改良 增油菜籽營養含量

【本報綜合報道】中國農業科學院油料作物研究所近日公布，科學家團隊在油菜籽品質改良研究中取得新進展，成功揭示正向調控油菜籽維生素E和負向調控油菜籽硫苷含量的分子機制，發掘出優異等位基因，為油菜籽品質改良提供基因資源和技術支撐。相關研究成果已發表在國際學術期刊《植物生物技術期刊》。

研究團隊通過遺傳互補、定點誘變等技術手段，複製出目標基因BnaC02.VTE4，並發現BnaC02.VTE4第二個內含子其中一個剪接位點上A到G的鹼基變異，是導致油菜籽維生素E和硫苷含量差異的直接原因。團隊於是通過轉錄組和代謝組聯合分析，闡明維生素E和硫苷生物合成通路對底物的競爭關係，從而揭示正向調控油菜籽維生素E和負向調控油菜籽硫苷含量的分子機制。

降低硫苷可提高飼用價值 科研人員表示，維生素E主要存在於植物油中，是人體和動物生長發育所需的重要營養素之一，具有調節免疫系統、延緩衰老等重要功能，發掘調控油菜籽維生素E和硫苷合成的關鍵基因，對促進油菜籽高品質育種具有重要意義，不僅有助於提高菜籽油中的維生素E含量，亦有望幫助降低油菜籽餅粕中的硫苷含量，提高其飼用價值。