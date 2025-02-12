畢加索肖像畫有異 紅外線揭神秘女子

為省成本多次修改 早藏於作品內 西班牙已故畫家畢加索於1901年，以自己的朋友馬特烏‧費爾南德斯‧德索托（Mateu Fernandez de Soto）為模特兒，畫下《馬特烏‧費爾南德斯‧德索托肖像》（Portrait of Mateu Fernandez de Soto）。英國倫敦科陶德藝術學院周一公布，該校使用紅外線和X射線成像技術重新研究這幅作品時，意外發現一個神秘女子畫像。

與同期作品所畫女性相似 研究發現，在《馬特烏‧費爾南德斯‧德索托肖像》右上方，存在一個若隱若現的女子，她呈坐姿，肩膀向前傾，手指、肩膀以及髮型均清晰可見，與畢加索1901年在法國巴黎所畫的其他幾名女性相似。至於她的身份則仍有待調查，可能是畢加索的情人或朋友，亦有可能只是一名普通模特兒。

1901年，畢加索年僅19歲，當時他受好友卡薩吉瑪斯（Carlos Casagemas）過世影響，習慣以陰鬱的藍色作畫，自此邁入他藝術生涯中的重要階段「藍色時期」。如同當年許多藝術家一樣，畢加索為節省成本常常重複使用畫布，這亦證明畢加索在創作《馬特烏‧費爾南德斯‧索托肖像》前，可能已多次修改畫作。

直接覆蓋重疊身影屬特徵 科陶德美術館副館長賴特 (Barnaby Wright) 表示，畢加索把他朋友的身影直接畫在女人上方，讓一個身影從另一個身影中浮現出來，這種繪畫方式是其藝術作品中一大重要特徵，而這個如同幽靈般存在的神秘女子，實質上並非只是存在於作品表面之下，而是早就與畫作融為一體。本報綜合報道