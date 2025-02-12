尹錫悅申撤逮捕 法院下周審

【本報綜合報道】南韓傳媒周一引述法律界消息指，首爾中央地方法院刑事合議25庭定於下周四上午10時審理總統尹錫悅撤銷逮捕措施的申請。尹錫悅當日在首爾拘留所，接受5名執政黨國民力量黨議員探視。國民力量黨鞭權性東周二在國會發表黨團代表演講時提議，應通過修改憲法分散總統和國會的權力。

執政黨鞭倡分散總統權力 尹錫悅上周二向負責審理內亂案的上述合議庭遞交撤銷逮捕措施的申請書，法院應自收到申請之日起7日以內作出決定，法院周一決定開庭審理。據報道，尹錫悅涉嫌內亂罪的庭前會議也將下周四上午10時舉行，法院屆時將一併審理其撤銷逮捕措施的申請。尹錫悅尚未確定會否出席庭前會議，被告沒有出庭義務。

國家人權委員會周一舉行全員委員會會議，表決通過《關於克服戒嚴造成的國家危機的建議案》修正案，當中建議有關部門保障尹錫悅在彈劾案審理過程中行使防禦權。該案由委員會常任委員金龍元等人上月發起，同時建議有關部門撤回針對國務總理韓德洙發起的彈劾案，讓他重新擔任代總統職務。