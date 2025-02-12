南韓女教師刺死8歲學生 圖自殺未遂

南韓大田市一名小學女教師周一在校內刺死一名8歲學生，行兇後企圖自殺未遂。當地警方和消防部門周二表示，該教師已承認殺人，目前在醫院接受治療。當地傳媒報道，涉案女教師曾因抑鬱症而停薪留職，去年12月重返工作崗位。

事發於大田市西區關雎洞一間小學，急救人員周一下午6時許在該校的多媒體教室內發現被兇器刺傷的女生和40多歲的涉事教師，女生隨即被送醫，但最終經搶救無效不治。頸部和手臂受傷的女教師也被送醫治療，目前沒有生命危險。警方認為，女教師在行兇後自殘；而她在當地時間周一晚上9時已招認所犯罪行。

曾患抑鬱停薪留職 據警方了解，該教師曾因抑鬱症而停薪留職，去年12月返崗，負責單科課程教育，與受害人平時沒有任何關係。受害人當天上補習班前還在學校上了課後班，直至下午4時40分。家長接到補習班稱孩子未到的聯絡後報警，校方其後也報警稱有人被關在多媒體教室，警方到場發現兩人。警方將在該教師身體狀況恢復後調查其行兇動機和案件原委，校方也在調查受害人下課後為何與她一起待在多媒體教室等情況。本報綜合報道