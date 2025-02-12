伊州前州長貪污罪獲赦免

【本報綜合報道】美媒周一報道，總統特朗普赦免因貪污罪而曾入獄的伊利諾伊州前州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich），稱對方是好人，認為他被定罪和判刑的遭遇極其不公正。

民主黨籍的布拉戈耶維奇在新聞發布會上表示，他是一名被釋放的政治犯，形容刑事司法系統既不完善亦不公平，並向特朗普表達深切謝意。他2010年參與特朗普主持的真人騷《飛黃騰達》，2011年被指試圖兜售前總統奧巴馬當選後空出的參議員席位，以及企圖敲詐一間兒童醫院，被判監14年，至2020年服刑8年後，獲特朗普縮短刑期出獄。

特朗普下令解散各軍事學院監事會 特朗普周一另在社交平台宣布，下令立刻解散美國軍事學院監事會，指軍事學院在過去4年間，被覺醒的左翼思想家滲透，故下令解散陸軍、空軍、海軍及海岸防衞隊學院的監事會，稱美國將擁有史上最強大的軍隊，首先要為監事會任命新成員，必須令軍事學院再次偉大。他又簽署行政命令，宣布裁撤有近60年歷史的美國聯邦行政研究院。