美鋼鋁關稅3‧12生效 加拿大歐盟勢報復

澳洲總理 阿爾巴內塞

澳洲總理致電特朗普 要求豁免 美國總統特朗普於當地時間周一簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁加徵25%關稅，新稅率將於3月12日起生效。特朗普表示，會考慮對汽車、藥物和電腦晶片徵收額外關稅，又揚言不在乎他國報復。澳洲總理阿爾巴內塞同日與特朗普通話後表示，對方正在考慮對澳洲進口鋼鐵和鋁實施豁免。加拿大批評美方做法不合理，將有針對性的明確回應，歐洲多國亦表明反擊。

特朗普簽令時表示，相關要求沒有例外和豁免，形容這是一件大事，是讓美國再次富裕起來的開始。隨後在同一個新聞發布會上，他表示將認真考慮給予澳洲豁免，又稱讚阿爾巴內塞是一位好人，澳洲是少數幾個對美國有貿易順差的國家之一。阿爾巴內塞則指，他向特朗普陳述了豁免理由，兩人就公開表態的措詞達成一致，這符合兩國利益。澳洲貿易部長法雷爾強調，澳洲對美國的鋼鐵和鋁出口，為美國創造高薪的就業機會，亦是兩國共同國防利益的關鍵。

法促美聚焦應對中國 特朗普此前表示，鋼鋁關稅是為了創造就業機會和縮小美國貿易逆差，承諾要懲罰「利用」美國企業的國家。白宮發言人萊維特則補充，新關稅在現有鋼鋁關稅基礎上加徵。外界認為，特朗普將關稅視為迫使其他國家讓步的談判工具。在首個總統任期，他已對進口鋼鋁分別加徵25%及10%關稅，後來向加拿大、墨西哥及巴西等貿易夥伴提供免稅配額，直至前總統拜登把配額擴大至英國、日本及歐盟等。

針對特朗普今次宣布，多國作出不同回應。歐盟委員會主席萊恩回應指，歐盟不會對美國的不合理關稅措施置之不理，警告將引發歐盟27國更強硬的反制措施。加拿大創新、科學和工業部長商鵬飛形容，美國加徵關稅的做法完全不合理，強調將檢視美方措施造成的影響，同時與國際合作夥伴磋商細節後回應。法國外長巴羅形容美方做法不令人意外，又強調歐盟不會袖手旁觀，警告將倣效美方實行的任何貿易限制，又指特朗普首個總統任期也曾推出類似關稅，歐盟當年亦有反擊，今次亦不例外。法國總統馬克龍認為，歐盟不應是美國首要關注點，而是中國，美方應採取更具戰略性的貿易關係方針，集中解決首要問題。南韓工業部則召集鋼鐵製造商，商討如何盡量減少關稅的影響。本報綜合報道

加拿大創新、科學和工業部長 商鵬飛 特朗普簽令對所有進口至美國的鋼鐵和鋁加徵25%關稅。

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