法AI峰會 馬克龍：助歐訂戰略趕上中美

法國總統 馬克龍

【本報綜合報道】法國巴黎周一舉行一連兩日的人工智能（AI）行動峰會，總統馬克龍指，召開峰會旨在喚醒歐洲制訂戰略，促進有關地區的AI領域發展，在中美主導的科技世界中保持競爭力。

百國領袖政要科學家出席 馬克龍表示，歐洲在大部分時間都落後，呼籲法國及歐盟精簡法規，以促進包括醫療保健、移動出行及能源等領域的AI發展，與世界其他地方重新同步。今次峰會約有100個國家的領袖、政要和科學家出席，部分人希望打破中美在AI領域的主導地位。出席峰會的印度總理莫迪表示，計劃參與更多AI方面的開發，避免該領域只成為中美之間的競爭。

周一的峰會主要是分為6個主題的大型討論會，匯聚來自全球各地AI領域的主要參與者，包括政府、企業、研究人員、藝術家和民間社會參與者，介紹AI可能帶來的解決方案。美國史丹福大學人工智能丹寧研究所聯合主任李飛飛在大會發表開幕詞，強調對AI加強監管的重要性，以及合理開發與利用AI能為人類未來作出貢獻。此外，開發AI的Google、微軟及OpenAI都有派代表參與，預計峰會將宣布啟動名為「Current AI」的全球公私營合作計劃，支持服務公眾利益的大規模措施。