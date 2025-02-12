美強化駐日本太空軍 制衡中俄朝

美國太空軍太空作戰司令部司令 米勒

【本報綜合報道】美國太空軍太空作戰司令部司令米勒（David Miller）周一表示，考慮到中國、俄羅斯和北韓威脅加劇，示意將推進去年12月成立的美國駐日太空軍增加人員和擴充機能，今後一至兩年完善所有必要能力。他強調，必須以日美合作為基礎，在太空領域加強印太地區多邊和與民間的協作。

米勒在日本東京受訪指，在導彈探測、追蹤和太空監視方面期待夥伴關係前進，將積極通過與日方的聯合訓練和演習防備一切潛在危機。他提到中俄開展摧毀人造衞星的試驗，警告印太地區的威脅一直不斷加劇。他認為，為提高威懾力，除了國家間協調，構建民間企業也參與的網絡非常重要。

日首次向蒙古提供雷達 日本政府同日另宣布，作為擴充友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），將首次向蒙古空軍提供航空管制雷達等，涉額13億日圓（約6,700萬港元）。蒙古被認為與接壤的中俄關係緊密，日本航空自衞隊與蒙古空軍正推進防衞合作與交流，旨在進一步強化關係。