傳美烏總統下周會晤
【本報綜合報道】新任美國防長海格塞斯周一啟程前往歐洲，是他上月就任後首次外訪，將出席北約和烏克蘭會議。烏克蘭總統澤連斯基希望在慕尼黑安全會議上會見美國副總統萬斯，又透露美國總統特朗普團隊一些要員將於本周首度訪烏。特朗普則稱，本周將與澤連斯基通電話，有指二人下周或在美國會晤。
華府官員將訪烏
澤連斯基周一表示，特朗普政府官員將於出席周五至下周日在德國舉行的慕尼黑安全會議前訪烏，一旦成事將是特朗普政府就職以來首次，但他未透露來訪官員身份。澤連斯基證實，計劃在慕尼黑安全會議期間和萬斯及特朗普團隊成員會面，其團隊亦努力安排他與特朗普之間的會面，強調有必要聚焦美烏團隊聯合工作。
澤連斯基辦公室消息人士則透露，美國烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）下周四訪問基輔，特朗普已責成特使制訂結束俄烏衝突的計劃。此外，海格塞斯將從德國前往比利時布魯塞爾出席周三的北約國防部長會議，以及周四的烏克蘭防務聯絡組會議。英國國防部表示，會議將重點討論烏克蘭的優先事項，繼續支持烏方抵抗俄羅斯非法入侵。
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