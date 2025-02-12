【本報綜合報道】新任美國防長海格塞斯周一啟程前往歐洲，是他上月就任後首次外訪，將出席北約和烏克蘭會議。烏克蘭總統澤連斯基希望在慕尼黑安全會議上會見美國副總統萬斯，又透露美國總統特朗普團隊一些要員將於本周首度訪烏。特朗普則稱，本周將與澤連斯基通電話，有指二人下周或在美國會晤。

華府官員將訪烏

澤連斯基周一表示，特朗普政府官員將於出席周五至下周日在德國舉行的慕尼黑安全會議前訪烏，一旦成事將是特朗普政府就職以來首次，但他未透露來訪官員身份。澤連斯基證實，計劃在慕尼黑安全會議期間和萬斯及特朗普團隊成員會面，其團隊亦努力安排他與特朗普之間的會面，強調有必要聚焦美烏團隊聯合工作。