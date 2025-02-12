特朗普指巴人離加薩可改善住屋 哈馬斯斥無知

【本報綜合報道】美國總統特朗普在周一發布的專訪中表示，根據他提出的接管加薩計劃，巴勒斯坦人將無權返回加薩，只能選擇離開，因為他們將擁有更好的住屋，將之形容為未來的房地產開發。哈馬斯批評特朗普的言論荒謬無知，斥其以房地產交易商的心態處理巴人問題注定失敗。

特朗普表示，要為巴勒斯坦人建造一個永久性的地方，如果他們必須返回在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯與以色列戰爭中被摧毀的加薩，那將是數年後的事，因為該處不適合居住。他又再度提出，可以跟約旦和埃及達成協議，在當地安置巴人，強調美方每年給兩國數十億美元。惟特朗普的言論與多名官員說法有矛盾；白宮發言人萊維特及國務卿魯比奧曾稱，特朗普只希望巴人暫時撤出加薩，在過渡期間清理廢墟並重建。

約旦國王訪白宮 約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah II）已抵達美國華盛頓開展訪問行程，將於周二前往白宮，成為特朗普重新掌政後首名與他會晤的阿拉伯領導人。他也會與魯比奧、國家安全顧問沃爾茲和中東特使威特科夫會面。阿卜杜拉早前拒絕特朗普有關巴勒斯坦的提議，包括由美國接管加薩。另外，土耳其總統埃爾多安周一在訪問馬來西亞表示，沒人有權將巴人驅逐出他們的家園，而以色列應就對加薩造成的破壞賠償1,000億美元（約7,800億港元）。