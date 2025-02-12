加薩停火協議堪危 特朗普威脅撕毀

斥以方未遵承諾 哈馬斯暫停釋放3人質 生效不足一個月的加薩停火協議面臨破裂危機。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一發聲明指，由於以色列違反停火協議，原定周六釋放3名人質的計劃將會暫停，直至另行通知；以方反駁哈馬斯的舉動違反停火協議，下令國防部作最高級別警戒。美國總統特朗普回應稱，哈馬斯應在周六中午前釋放所有人質，否則將建議取消停火協議，「讓地獄爆發」。

哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅發言人烏拜達在聲明中指，自上月停火生效以來，以色列未有履行停火協議，包括不容許巴勒斯坦人返回加薩北部、繼續向加薩施行襲擊及截斷人道救援物資進入該地區。哈馬斯強調不會再釋放更多人質，直至以色列「遵守協議並為過去幾周的行為作出補償」為止。哈馬斯同時呼籲協助促成停火的調解方向以色列施壓，重申對如期交換人質和囚犯保持開放態度。

駐加薩以軍 最高級警戒 以色列國防部長卡茨回應，哈馬斯停止釋放人質的行為違反停火協議，並下令駐加薩的軍隊保持最高警備級別。美媒引述一名以色列高級官員指，以色列總理內塔尼亞胡周一晚與高級顧問進行磋商，並計劃將安全內閣會議提前至周二舉行。

哈馬斯宣布暫停釋放人質數小時後，特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政令時，當着現場記者面前發出嚴厲警告：「如果所有人質在本周六（中午）12時前沒有獲釋，我將說取消它（停火協議），所有的賭注都落空，見鬼去吧。」在被問及這是否意味以色列會報復，特朗普回應說：「你會發現的，哈馬斯也會發現我的意思的。」記者再提這是否排除美國參與的可能性時，特朗普未有明確回應。

以色列與哈馬斯自上月達成停火協議後，已進行過5輪交換被扣押人員，共有21名人質獲釋返回以國；以色列亦釋放逾730名巴人囚犯。美媒形容，雙方一邊互換被扣押人員，一邊指摘對方違反停火協議，但這次哈馬斯停止釋放人質，恐怕是停火協議生效以來的首次重大挫折。

有埃及消息人士表示，加薩停火調解人擔心剛達成的停火協議會破裂。

是否永久停火 未有共識 美媒指出，內塔尼亞胡曾暗示，若停火協議第二階段意味永久停火，他將不會尋求達成協議。另一邊廂，哈馬斯堅稱停火協議第二階段包括結束衝突。有美媒分析指，內塔尼亞胡不按期派遣談判團隊，反而先與特朗普見面，特朗普甚至提出安置巴人計劃，形容這都發出非常令人擔憂的信號。本報綜合報道

特朗普敦促哈馬斯在周六中午前釋放所有人質。 以色列與哈馬斯恐會爆發新一輪衝突。（Getty Images圖片） 哈馬斯指摘以色列違反停火協議，宣布暫停交換人質。 以色列總理 內塔尼亞胡 以色列被指繼續向加薩施行襲擊。 以色列防長 卡茨