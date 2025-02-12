豪宅屋苑高價停車費 業主投訴

【本報綜合報道】內媒周一報道，廣東省東莞市一個豪宅屋苑最近因停車收費定價太高，引起大批業主強烈不滿及外界關注，業主紛紛向有關部門反映事件，希望屋苑停車收費標準參考市內同片區或同類型代表性屋苑。

月租近$3000 遠高於周邊屋苑 涉事鵬瑞天玥廣場物業服務中心日前宣布，擬於下月1日啟動停車場收費，具體收費方案列明臨時停放、月租停放、已售車位、充電車位等收費標準，其中臨時停放車輛30分鐘內免費，此後3小時內每半小時收取3元（人民幣‧下同，約3.2港元），3小時後每半小時收取9元（約9.6港元），24小時最高限價是120元（約128港元）；月租停放則是每月2,800元（約2,993港元），遠高於當地周邊其他屋苑收費，引起業主強烈不滿。

東莞市市場監管局表示，該部門已會同經濟發展局前往該屋苑了解情況，告誡物業公司綜合考慮東莞實際情況、居民承受能力等因素，合理制訂停車收費標準，物業公司亦表示後續將根據實際情況再研究停車場收費。市監局又指，根據目前停車收費政策，住宅屋苑停車收費應實施市場調節價，業主若有疑問，可向發改部門諮詢反映。