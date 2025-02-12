嚴寒無阻收成 春菜提早上市更便宜

【本報綜合報道】內地氣溫最近再度下降，不少地區都迎來冰冷天氣，湖北武漢市更一度跌至0℃以下，嚴寒氣溫卻未阻擋春菜收成。內媒周一報道，當地不少菜市場已在出售不同種類的春菜，時間比往年提早約一周，價格也便宜實惠許多。

有商販表示，往年春筍和豌豆尖等春季時令菜均在2月中旬才開始上市，今年則至少提前一周，而今年剛上市的春筍一斤只需20多元（人民幣‧下同，約21.4港元），價格相當親民，若放在往年同期，春筍不僅貨源較少、價格較高，連外地運到武漢的高價貨亦供不應求。此外，豌豆苗、花生芽、蠶豆等春菜價格也在每斤10元（約10.7港元）以下，相對往年並不算貴。

料氣溫回升 更多品種供應 不少蔬菜商販表示，隨接下來氣溫逐漸回升，預計進入本月底至下月初後，該市還將有魚腥草、紫背天葵、薺菜、香椿和水芹菜等更多春菜品種上市，價格也會更實惠。有農業食品專家指，吃春菜近年成為一種新時尚，當地農業農村部門也持續引進，並培育新穎和奇特的新春菜品種，展開規模化推廣種植。