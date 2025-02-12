春節假後肛腸科迎高峰就診 吃喝多熬夜屬主因

水土不服旅途折騰 影響遍及年輕人 內媒周一報道，內地春節假期後，多地醫院肛腸科迎來就診高峰，住院及門診患者數量也明顯上升，更有醫院在假期結束後首天便已收滿病患，目前已預約到一個月後才有床位空出。有醫生指出，長假期間吃得多、喝得多、睡得少，是導致不少患者發病的主要誘因。

報道指，浙江、江蘇、陝西、山東、遼寧等多地的肛腸科醫生均表示，春節假期過後科室就診人數明顯上升，主要是肛周膿腫、痔瘡、肛裂及便秘患者，其中年輕人亦不在少數。陝西省人民醫院肛腸外科主任邱健透露，最近接診了不少到西安旅遊的外地患者，「這些患者在旅行期間發生急性肛周膿腫和痔瘡加重等，腫痛難忍甚至伴有低燒。」他表示，異地飲食習慣的改變加上旅途勞累、久坐久站，多重因素疊加，導致不少人在春節旅行期間發生肛腸疾病問題。

勿忌諱節日看病延誤病情 另有醫生指，春節期間聚會活動增加，高脂肪高蛋白食物攝取過多、飲酒過量，加上熬夜和作息不規律等因素都會導致肛門受損，疾病發生率上升，提醒病患不要忌諱節日看病而延誤病情，如一段時間內反覆出現大便習慣改變或反覆間歇性出血，以及出現噴射性出血、肛門疼痛、大便嵌頓、肛旁紅腫熱痛等情況，應及時就醫。

浙江省人民醫院肛腸外科主任鄭伯安提醒民眾，許多常見的肛腸疾病通過平時的簡單預防，就可有效避免。例如痔瘡患者，應避免久坐久蹲和過度用力排便；便秘患者應注意飲食調整、足量飲水和適量運動；肛裂患者應保持大便通暢和肛門清潔等。本報綜合報道