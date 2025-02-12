遭老師性侵多年 女學霸抑鬱自殺亡

【本報綜合報道】廣西壯族自治區百色市有中學教師近日被舉報性侵一名未成年女學生，導致對方患上重度抑鬱症，日前自殺身亡。百色市教育局周二凌晨發通報稱，已對涉事中學教師唐××予以停職處理，正進一步調查核實具體情況。

涉事中學教師停職

根據舉報內容，受害女生名為符月華，舉報者自稱是其表哥，指符女2002年出生於廣西百色市那坡縣，2017年以全縣初中第一的成績考入百色祈福高中，成績優異，理科總分經常650多分，位列全年級第一名。他稱，該校教師唐毓文在2017至2020年間長期性侵、性騷擾符女，並對她長期情緒勒索，造成師生戀假象。2018至2024年間，符女多次輕生獲救，經多次精神治療，最終病情反覆導致其患上重度抑鬱症，於今年1月17日自殺身亡。