連環碎屍案 疑兇曾寫死亡名單

【本報綜合報道】台灣高雄連環殺手碎屍案73歲疑兇張介宗涉殺害肢解3名婦人。台媒周二報道，他事前曾寫下多達10人的「死亡筆記」名單，女死者均記名在上；他更疑於自家住所神壇前肢解受害人。檢方證實，張介宗犯案嚴重程度已達罪大惡極，將向法官聲請禁止其訂報及閱讀涉己新聞，阻止他得知偵辦進度。

涉家中神壇前肢解 報道指，警方早前在疑兇住所發現死亡名單，寫有4人姓名、聯絡方式等，包括3名女死者，第4名婦人平安無事，並且指與疑兇「根本不熟」。台媒指名單記下多名與疑兇同齡女子，多數僅有綽號、名字或姓氏，警方仍然在查證確認是否還有其他受害人。

台媒引述疑兇鄰居透露，其住處門前鞋櫃至少擺放了咬錢蟾蜍等4件招財擺件，屋內供奉了重達2至3公斤的5個銅製神像，宥香爐及佛串，神壇上放有數張疑似家人遺照。有報道指，辦案人員相信疑兇或在神壇前犯下命案甚至就地分屍。警方周一押疑兇回住所重組案情，但目前僅找到受害者頭顱、內臟、兇器、血漬等4個物證，尚未有一槍斃命證據，加上疑兇矢口否認，有指後續恐因無屍命案而難判死刑。