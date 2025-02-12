台艦士兵揭擁大陸身份證10年

【本報綜合報道】台灣法務部調查局日前調查當地人擁有大陸身份證時，發現海軍168艦隊濟陽級軍艦一名楊姓士兵竟也擁有大陸身份證，且時間長達10年。陸委會周二表示，現職軍公教人員不得赴陸設籍、申領身份證、定居證及居住證等，已請各機關加以宣導。

陸委會稱加強宣導勿違規 台灣海軍艦隊指揮部周一表示，楊姓士兵原為常備兵役軍事訓練役男，入伍後轉服志願役士兵，近期反映於入營前在不知情的情況下，由其陸配母親逕自取得大陸身份。海軍艦隊指揮部指出，已協助楊姓士兵向內政部移民署提出保留中華民國籍意願。移民署周二表示，該署已接獲海軍司令部等相關機關通知，正在針對本案案情進行查證，將依調查事實及證據等結果，會同大陸委員會等權責機關，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法規審慎續處。

陸委會透過書面回覆台媒表示，近期已經邀集相關機關研商，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。陸委會提到，關於上述個案，防衞部門尚未完成行政調查，陸委會將會同相關主管機關視調查結果續處。至於有台灣業者協助代辦大陸身份證，陸委會回應，業者協助代辦大陸身份證涉及未經許可與北京相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。