全台罷免潮升溫 涉藍綠立委44人

另有1市長2議員 多個團體交提議書 全台罷免潮升溫，各縣市多個罷免團體自上周一起陸續送出第一階段罷免提議書。據中選會統計，截至周一下午5時，共收到47件罷免案送件，其中44案為立委罷免案，一案為市縣長罷免案，兩案為市縣議員罷免案。

罷免國民黨立委團體上周一送出第一梯次罷免提議書，名單包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等19人，以及遭停職的新竹市長高虹安。12個罷免國民黨立委團體周一再赴中選會送件，被提議罷免者包括台北市羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；新竹縣徐欣瑩、林思銘；台中市楊瓊瓔、江啟臣。其中羅智強罷免案因格式問題，改為周二送件。

國民黨也作出「以罷制罷」反制，向中選會遞交13件綠營立委罷免案，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中市蔡其昌、何欣純；台南市林俊憲、王定宇；嘉義縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩。

首階段提議需達原區選舉人1% 根據選罷法規定，第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；第二階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；進入第三階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，才算罷免通過。

另一方面，台灣兩個公民組織台灣經濟民主連合、台灣公民陣線周二在立法院舉行記者會，宣布將全力支持全台在地罷免團體，並且連結2026年及2028年的落選運動（讓濫權立委落選）。本報綜合報道

國民黨立法院黨團總召

傅崐萁 總統府召開五院國政會商協調，商討化解大罷免的方案。 國民黨立委 王鴻薇 多個罷免團體遞交罷免選區立委提議連署書。（中時電子報圖片）