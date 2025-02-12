華牽頭制訂 旅遊城市評價標準出爐

【本報綜合報道】內媒昨日報道，經設於瑞士日內瓦的國際標準化組織（ISO）批准，中國牽頭制訂的國際標準《品牌評價 旅遊城市》（ISO 11778: 2025）近日正式發布，將為世界旅遊城市的品牌評價提供依據，有助鞏固品牌建設基礎，增進各國城市間的國際交流與合作。

與歐美專家協作 中國在國際標準化組織品牌評價技術委員會下率先提出《品牌評價 旅遊城市》國際標準提案，在世界旅遊城市聯合會支持下，與國際標準化組織旅遊及相關服務技術委員會共同推動，與奧地利、意大利、葡萄牙、西班牙、美國等國專家共同協作，匯集聯合國旅遊組織等各相關方的實踐經驗，共同制訂上述國際標準。

該項國際標準對世界旅遊城市品牌評價基礎框架、評價指標和評價過程作出闡釋和規定，通過旅遊資源、旅遊基礎設施、旅遊服務便利性、環境可持續性、安全性、相關方評價、遊客數量、財務表現等具體指標要素，對世界不同旅遊城市的差異等級作出評價，為消費者提供參考。