嫌洗錢佣少改販毒 台團夥首腦被捕

警方表示，刑警大隊去年接報稱懷疑受騙，遂循着金流等資料，透過大數據系統分析比對，發現共有24名受害人，財損金額高達4,800萬元，立即組成專案小組報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定成立洗錢集團的29歲黃男水房位置，一舉將黃男及4名團夥查緝到案，現場還查扣毒咖啡包、氯胺酮（K仔）、毒品半成品、濃縮果汁粉及封口機等毒品及分裝工具。

經調查，黃男為助詐騙集團洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，後來因嫌洗錢抽取的佣金不足夠應付其開支，本身染毒的他見毒品市場利益龐大，便以水房兼作為毒品分裝場據點，獨攬分裝和販售業務藉以降低風險。他目前毒品、洗錢及詐欺等多重罪嫌，檢方複訊後聲押獲准，其餘共犯則分以3萬元至5萬元（約7,100至1.2萬港元）不等交保，全案也在近日偵結起訴，法院裁定接押黃男。