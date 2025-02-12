嫌洗錢佣少改販毒 台團夥首腦被捕
【本報綜合報道】台媒前日報道，當地一名黃姓男子在半年內為假投資詐團洗錢高達4,800萬元（新台幣‧下同，約1,139萬港元），他嫌棄從中抽取的佣金太少，索性擴大犯罪版圖，跨界毒品市場。台中市刑警大隊早前循線查獲，檢方聲押黃男獲准，全案近日偵結起訴。
循詐騙案揭發
警方表示，刑警大隊去年接報稱懷疑受騙，遂循着金流等資料，透過大數據系統分析比對，發現共有24名受害人，財損金額高達4,800萬元，立即組成專案小組報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定成立洗錢集團的29歲黃男水房位置，一舉將黃男及4名團夥查緝到案，現場還查扣毒咖啡包、氯胺酮（K仔）、毒品半成品、濃縮果汁粉及封口機等毒品及分裝工具。
經調查，黃男為助詐騙集團洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，後來因嫌洗錢抽取的佣金不足夠應付其開支，本身染毒的他見毒品市場利益龐大，便以水房兼作為毒品分裝場據點，獨攬分裝和販售業務藉以降低風險。他目前毒品、洗錢及詐欺等多重罪嫌，檢方複訊後聲押獲准，其餘共犯則分以3萬元至5萬元（約7,100至1.2萬港元）不等交保，全案也在近日偵結起訴，法院裁定接押黃男。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：