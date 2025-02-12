緬武裝組織促涉電騙中國人離開

【本報綜合報道】據內地官媒昨日消息，緬甸安全部隊連日採取執法行動，共抓捕102名涉嫌參與電騙網賭犯罪人員。緬甸少數民族武裝組織克倫民族軍要求，從事非法活動的非當地居民，包括涉電詐中國人，必須在本月底前離開。

大肆拘捕 拉102人 上述消息於前晚由緬甸國家管理委員會新聞訊息組發布。上周三至本周日，緬甸安全部隊在相關區域連續開展執法行動，搗毀多個電騙窩點，並在現場繳獲大量違法行為所用設備。單在周日，安全部隊在撣邦北部勐耶地區抓捕21名涉嫌參與電騙網賭違法行為的人員。

泰國媒體前日報道，緬甸少數民族武裝組織克倫民族軍發布聲明，要求從事非法在線賭博網站、賭場或餐館，以及從事非法交易或其他詐騙行為的非當地居民，必須在本月底前離開克倫邦的帕亞通祖鎮，任何人如違規將承擔法律後果。克倫民族軍計劃加強巡邏，採取其他措施防止相關人員進入其控制區域。克倫民族軍是緬甸主要地方少數民族武裝組織之一，2009年加入緬軍成為邊防部隊，但去年與軍政府緊張關係加劇，同年4月脫離緬軍。