售逾萬咖喱麵包 札幌雪祭創世績

【本報綜合報道】日本北海道札幌雪祭於上周二開幕，一直持續到今日結束，是北海道最著名的冬季活動之一。北海道農業協同組合中央會和札幌生活協同組合等組織合作，上周六成功在活動上出售逾一萬個咖喱麵包，創下健力士世界紀錄。

為宣傳北海道食材的魅力，相關單位日前揚言將挑戰在8小時內售出一萬個咖喱麵包，希望打破2023年由愛知縣一間麵包店創下的8,340個麵包紀錄。麵包於當日上午11時以兩個一組的方式正式開售，每組500日圓（約26港元），許多人一早就排起長龍，至下午5時30分，已賣出1.05萬個咖喱麵包，最終總成績達到11,208個。

每人最多買10個 按照健力士紀錄規則，每個人最多只能購買5組（即10個）麵包。一名來自札幌的6歲女孩和其母親一起前來，等待至少一個小時才買到麵包，她形容自己在排隊時就已迫不及待。亦有食客表示，麵包的牛肉味道很濃郁，非常美味。亦有人形容麵包雖然有咖喱辣味，但絲毫不影響口感。