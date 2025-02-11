福島雪崩 2溫泉旅館斷交通 160人受困8句鐘

人氣觀光勝地 積雪厚達一米 受本季入冬最強寒流影響，近日日本多地出現暴風雪，其中人氣觀光地福島縣福島市土湯溫泉町周一凌晨發生雪崩，當地兩間溫泉旅館的對外交通中斷，頓成孤島，共160人受困近8小時。雪崩事故無人傷亡，部分住客得以脫險離開。

當地周一凌晨4時左右，土湯溫泉町縣道本宮土湯溫泉線發生雪崩，從斜面崩塌下來的雪堆積在約100米範圍內，厚度達50厘米至一米，堵塞附近的野地溫泉地區必經之路，導致兩間溫泉住宿設施對外交通中斷。涉事旅館位於海拔1,200米高，合共有23名員工，137名旅客，期間還能正常與外界聯繫，電力、煤氣、自來水等生活基礎設施也能正常使用，食材也不缺。

福島縣政府接報後啟動應對措施，展開除雪作業，約7小時後在涉事區域清出可容一輛車通行的路。同日上午11時半，旅館住客們乘坐私家車或旅館巴士踏上歸途。但僅約10分鐘後，同一地點再發生雪崩，重新禁止通行。

暴雪一周 多地共4死53傷 受本月4日起連串大雪影響，截至周一上午9時，根據日本政府總務省消防廳統計，山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣4區共4人死亡，14個地方有53人輕重傷，山形縣有一名六旬老翁疑剷雪時被雪掩埋後不治。

氣象廳表示，日本附近的冬季氣壓分布預計稍微緩和，高氣壓將往東海移動，今日冷空氣影響依然存在，北日本到東日本的日本海一側仍然需要警戒大雪。北日本到西日本將持續受冷空氣影響，或出現大風天氣，並持續落雪，需注意雪崩；明日受低氣壓和鋒面影響，全國範圍內將出現雷暴、冰雹、突然大雨的惡劣天氣。本報綜合報道

雪崩令對外交通中斷 ，旅客的汽車滯留在溫泉旅館。