華府決心購加薩 或准巴人難民赴美

【本報綜合報道】美國總統特朗普周日重申華府決心購買並擁有加薩地帶，但可以讓其他中東國家重建加薩某些區域，他也願意允許部分巴勒斯坦難民進入美國，但將根據具體情況考慮此類要求。

部分區域或交中東國家助重建 特朗普早前指有意接管加薩並重建成中東度假勝地，永久安置當地巴勒斯坦人到其他國家。他周日強調決心購買和擁有加薩，美國在重建過程中，可能會把部分區域交給中東其他國家來建，或者在美國支持下讓其他人重建。他說美國決心擁有加薩，確保巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯不會重返加薩。他直言沒甚麼好搬回去加薩的，「當地就是拆卸現場」，剩餘的一切都會拆除。

特朗普還說，見到哈馬斯日前釋放人質的影像後，他對以巴停火和釋放人質協議失去耐性。他直指獲救人質如同納粹大屠殺幸存者，狀態十分糟糕，而且很憔悴，「我不知道還要忍受多久，到某個時候我們就會失去耐心」。他知道達成協議要逐步釋放人質，但人質的狀況真的很糟糕。

結束訪美回國的以色列總統內塔尼亞胡周日主持內閣會議，形容今次訪美是歷史性，取得可以保證以色列幾代人安全成就，蘊藏從未夢想過的可能性。他指，整整一年來，以色列一直被告知戰後要讓巴勒斯坦解放組織、巴勒斯坦自治政府進入加薩，然而特朗普提出了完全不同的願景，對以色列國來說是一個更好的願景。