馬斯克不滿充斥極左翼 美兩國有媒體恐關閉

特朗普曾抱怨 耗公帑未說好故事 美國正在大刀闊斧削減聯邦機構開支，包括提供給傳媒的資金。美國總統特別任務特使格雷內爾周日批評自由歐洲電台和美國之音充斥極左翼人士，美國不需要國家資助的傳媒。領導政府效率部的富豪馬斯克附和，直指：「對的，關閉它們。」

格雷內爾指，自由歐洲電台和美國之音是美國納稅人支付的媒體，它們是國有媒體，充斥着極左翼人士，「我和這些記者合作了幾十年。這已經成為歷史。我們不需要政府支付的媒體」。馬斯克在社交平台「X」回應指：「是的，關閉它們。歐洲現在自由了（不包括令人窒息的官僚主義）。沒有人再聽他們的話了。他們只是一群瘋狂的激進左翼人士，一邊自言自語，一邊揮霍每年10億元（美元‧下同，約78億港元）的美國納稅人金錢。」

美國之音是美國政府資助最大、歷史最悠久的國際廣播公司，成立於1942年2月，總部設於首都華盛頓，由美國國際媒體署監管，經費由美國國會撥款，去年預算達到約2.6億元（約20.28億港元）；自由歐洲電台由美國國會在冷戰時期出資建立，運作區域為歐洲、亞洲和中東，去年預算約為1.4億元（約10.92億港元）。負責監管上述兩間電台的美國國際媒體署，是美國一個聯邦機構。

美國之音屬華府外宣喉舌 有內媒指出，美國之音等對外廣播系統，一直是美國政府對外宣傳的喉舌，由美國總統、國務院、中央情報局都十分重視讓它們發揮更大作用，但華府卻一度禁止美國人收聽美國之音。《史密斯-蒙特法案》規定，美國政府傳播給國際受眾的訊息，不得在美國國內傳播。直至2013年，時任美國總統奧巴馬簽署法律，才廢除上述限制措施。

特朗普曾多次炮轟美國之音，稱其花納稅人的錢沒有說好美國故事。馬斯克此前則批評聯邦政府向政治新聞網站Politico、美聯社及《紐約時報》等媒體付費，是對納稅人資金的低效使用，並出手取消這些支出。本報綜合報道